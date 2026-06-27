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27 de junho de 2026 às 14:30

Músico em Caracas registou sismo na Venezuela enquanto se preparava para gravar

O músico, Victor Bolívar, de Caracas, na Venezuela, estava em casa, no terraço, prestes a começar uma gravação quando sentiu a terra tremer por causa dos sismos que atingiram o país. No momento, viu ainda o prédio em frente a desabar, num instante de grande tensão que acabou por registar em vídeo.

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