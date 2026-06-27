Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de junho de 2026 às 14:00

EUA divulgam imagens de ataque contra alvos militares no Irão

O Comando Central dos Estados Unidos divulgou, esta sexta-feira, imagens de um ataque contra alvos militares no Irão, realizado em resposta a um ataque com drones contra um navio de carga no Estreito de Ormuz, ocorrido no dia anterior. A troca de ataques acontece numa altura em que Washington e Teerão tentam negociar um cessar-fogo permanente.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30