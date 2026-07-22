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22 de julho de 2026 às 20:00

Trump presta homenagem a quatro militares norte-americanos mortos no Médio Oriente

O presidente dos EUA, Donald Trump, participou, esta quarta-feira, numa cerimónia de homenagem a quatro militares norte-americanos mortos no Médio Oriente.

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