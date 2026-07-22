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22 de julho de 2026 às 15:01

"Deixa um legado que está agora por redescobrir": jornalista Gonçalo Correia recorda momentos da carreira de Represas

O jornalista da SÁBADO, Gonçalo Correia, recorda a carreira de Luís Represas e algumas das canções mais marcantes, como "Feiticeira" ou "125 Azul", temas com que os portugueses têm "relação familiar e afetiva". Luís Represas morreu esta quarta-feira, aos 69 anos.

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