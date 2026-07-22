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22 de julho de 2026 às 21:00

Imagens mostram o interior de edifícios inundados pelas cheias nos EUA

As chuvas torrenciais provocaram cheias repentinas, esta semana, no estado norte-americano da Virgínia Ocidental, inundando casas, empresas e estradas. A Guarda Nacional foi mobilizada para apoiar as operações de resgate nas zonas mais afetadas.

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