Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de julho de 2026 às 17:34

Homem recorda momento em que foi atirado ao ar por bisonte em parque nos EUA

Um homem de 65 anos sofreu várias fraturas depois de ter sido lançado ao ar por um bisonte no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. O ataque aconteceu a 10 de julho, quando caminhava com o neto junto ao lago Yellowstone.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30