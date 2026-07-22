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22 de julho de 2026 às 15:30

Confissões de um ex-neonazi: da radicalização nos Açores ao movimento skinhead em Lisboa

Na década de 1990, Flávio Gonçalves fundou um grupo neonazi nos Açores. Durante duas décadas, integrou os principais movimentos de extrema-direita portugueses. Anos mais tarde, saltou para o campo democrático – antes skinhead, chegou a ser eleito autarca do PS numa freguesia da Amadora.

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Um podcast de Alexandre Malhado e João Amaral Santos; Imagem e Edição: Ana Dionísio; Grafismo: Cláudio Martins, Música: António Bokor Rogeiro; Coordenação: Catarina Cruz.

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