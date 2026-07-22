Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de julho de 2026 às 18:30

Incêndios obrigam à retirada de moradores na Sicília, em Itália

Vários incêndios florestais continuam a lavrar na ilha italiana da Sicília e obrigaram, esta quarta-feira, à retirada de moradores de duas localidades no município de Santo Stefano Quisquina, na província de Agrigento. As chamas, alimentadas pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mobilizam centenas de operacionais e meios aéreos no combate ao fogo.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30