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07 de julho de 2026 às 13:55

Trump já chegou à Turquia para participar na cimeira da NATO

O presidente dos EUA, Donlad Trump, chegou esta terça-feira a Ancara, na Turquia, para participar na cimeira da NATO. Trump foi recebido no aeroporto pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e pela mulher, Emine Erdogan.

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