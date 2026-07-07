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07 de julho de 2026 às 14:28

Polícia turca detém mais de 20 manifestantes durante protesto contra cimeira da NATO

Mais de 20 manifestantes foram detidos, esta terça-feira, durante um protesto no centro de Ancara contra a cimeira da NATO. Segundo uma associação jurídica, foram detidos 22 estudantes ligados ao Partido dos Trabalhadores da Turquia e três advogados.

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