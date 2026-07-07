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07 de julho de 2026 às 13:30

Duas mulheres morreram e pelo menos 16 pessoas ficaram feridas no acidente.

Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas num atropelamento com um autocarro da Carris Metropolitana, junto à estação de comboio em Agualva-Cacém, na manhã desta terça-feira. Dos 20 feridos, há pelo menos quatro em estado grave. O presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, lamentou esta terça-feira a morte de duas pessoas colhidas por um autocarro em Agualva-Cacém.

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