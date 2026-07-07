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07 de julho de 2026 às 12:50

Confrontos em prisão do Sri Lanka fazem pelo menos 26 mortos

Pelo menos 26 pessoas morreram durante confrontos na prisão de Negombo, nos arredores da capital do Sri Lanka, anunciaram as autoridades, esta segunda-feira. Entre as vítimas mortais há sete guardas prisionais.

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