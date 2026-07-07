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07 de julho de 2026 às 13:29

Explosões junto ao hotel onde Macron está hospedado em Damasco fazem 18 feridos

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, esta terça-feira, na sequência de duas explosões junto ao hotel onde o presidente francês, Emmanuel Macron, está hospedado em Damasco, na Síria.

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