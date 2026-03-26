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26 de março de 2026 às 11:45

Trump diz que Irão quer fazer acordo, mas tem “medo de o dizer”

Segundo o líder norte-americano, o Governo iraniano teme a ideia de ser morto pelo próprio povo.

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