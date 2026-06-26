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26 de junho de 2026 às 22:30

Onda de calor leva Bruxelas a reforçar apoio a pessoas sem-abrigo com distribuição de água

Com as temperaturas a ultrapassarem os 36 graus na capital belga, equipas municipais distribuíram garrafas de água e informação a pessoas sem-abrigo e vulneráveis. A iniciativa pretende ajudar quem tem mais dificuldades em proteger-se da onda de calor que afeta grande parte da Europa.

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