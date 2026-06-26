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26 de junho de 2026 às 18:35

Imagens mostram ‘sangue frio’ de homem enquanto todos fogem de ginásio durante sismo na Venezuela

Dezenas de pessoas que treinavam num ginásio sentiram os primeiros abalos dos sismos que atingiram o norte da Venezuela, esta quarta-feira. O vídeo tornou-se viral pela reação tranquila de um dos desportistas que, ao contrário do resto do grupo que saiu a correr, permaneceu no local junto a uma coluna.

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