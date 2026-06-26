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26 de junho de 2026 às 18:00CM

Espanha junta-se aos esforços de resgate na Venezuela após os terramotos

Uma equipa de busca e salvamento de Espanha chegou à Venezuela, esta sexta-feira, para reforçar as operações de emergência após os sismos que devastaram o norte do país. As equipas tentam localizar sobreviventes entre os escombros, numa altura em que o número de vítimas continua a aumentar.

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