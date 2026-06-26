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26 de junho de 2026 às 17:30CM

Mulher dá à luz entre os escombros após sismos que atingiram a Venezuela

Uma mulher deu à luz no meio dos escombros resultantes dos dois sismos registados na Venezuela, num parto improvisado em plena via pública. O bebé nasceu na cidade de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos abalos. O colapso de edifícios e dos hospitais impediu a mulher grávida de chegar a uma unidade de saúde, de acordo com o jornal espanhol 20 Minutos. Perante a emergência, moradores precisaram de improvisar uma maternidade entre destroços para que a mulher pudesse dar à luz com a maior segurança possível.

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