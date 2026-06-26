Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de junho de 2026 às 22:00

Confrontos e agressões entre deputados marcam discurso do primeiro-ministro no Parlamento da Geórgia

Um confronto físico entre deputados marcou o discurso anual do primeiro-ministro da Geórgia no Parlamento, esta sexta-feira. A troca de agressões aconteceu durante uma sessão marcada por críticas da oposição ao rumo político do país e ao afastamento do processo de adesão à União Europeia.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30