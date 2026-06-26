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26 de junho de 2026 às 23:00

Perseguição à boleia: Condutor ajuda polícia armado a deter suspeito em fuga

Imagens de bodycam mostram um polícia que perseguia um suspeito no condado de Kent, no Reino Unido, a ser ajudado por um condutor, que parou a carrinha para lhe dar boleia. O suspeito acabou detido.

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