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19 de maio de 2026 às 11:30

Trump diz que adiou "grande ataque" ao Irão devido a negociações em curso

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, na segunda-feira, que adiou um grande ataque ao Irão, a pedido de vários aliados no Médio Oriente, porque há “negociações sérias” em curso.

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