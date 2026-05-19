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19 de maio de 2026 às 12:29

Putin diz que relações entre Rússia e China "atingiram um nível verdadeiramente sem precedentes"

O presidente russo, Vladimir Putin, inicia esta terça-feira uma visita de Estado à China. Antes de chegar a Pequim, o presidente russo salientou as relações “sem precedentes” entre os dois países, num vídeo divulgado pelo Kremlin.

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