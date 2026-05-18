Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de maio de 2026 às 21:57

Seleção do Irão chega à Turquia para estágio de preparação para o Mundial de 2026

A seleção nacional de futebol do Irão chegou, esta segunda-feira, a Antália, na Turquia, onde vai realizar um estágio de preparação para o Mundial de 2026. A equipa ficará cerca de duas semanas em treino e tratará também de procedimentos de visto para a viagem aos Estados Unidos, num contexto marcado por questões diplomáticas e restrições de entrada no país.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30