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22 de julho de 2026 às 12:12

Trovoada ilumina o céu na costa da Croácia

Uma forte trovoada atingiu a costa da Croácia, esta quarta-feira, e iluminou o céu noturno com intensa atividade elétrica, acompanhada por chuva forte e rajadas de vento. As imagens registadas mostram relâmpagos sucessivos sobre o mar e zonas costeiras.

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