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22 de julho de 2026 às 11:12

Quando Luís Represas cantou o '125 azul' na gala do centenário do Belenenses

O Belenenses comemorou o seu centenário em 2019, numa gala no Centro Cultural de Belém com cerca de 1.300 pessoas e onde Luís Represas, conhecido sócio do clube do Restelo, cantou o seu êxito '125 azul', num dos momentos altos dessa noite. Recorde aqui o momento do vocalista dos Trovante, que faleceu hoje aos 69 anos.

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