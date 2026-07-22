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22 de julho de 2026 às 12:31

"Era uma pessoa extremamente dedicada aos seus": Jornalista Vanessa Fidalgo recorda Luís Represas

A jornalista Vanessa Fidalgo, que partilhou o ecrã da CMTV ao lado de Luís Represas no programa 'Língua Mãe', recorda o músico e compositor como uma pessoa muito dedicada ao trabalho, à família e que não gostava de deixar os filhos à espera. Luís Represas morreu esta quarta-feira, aos 69 anos.

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