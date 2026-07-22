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22 de julho de 2026 às 11:17

"Queria ser médico": recorde a entrevista de vida de Luís Represas a Duarte Siopa

Cantor foi um dos convidados do 'Siopa Convida', a rubrica de Duarte Siopa na Correio da Manhã Rádio. Luís Represas falou sobre a infância e sobre os Trovante, banda onde era vocalista.

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