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22 de julho de 2026 às 11:19

Luís Represas 'era um apaixonado pela língua portuguesa e pela música', recorda jornalista Vanessa Fidalgo

Apresentadora e Luís Represas conduziam entrevistas há 3 anos num programa do canal do Correio da Manhã.

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