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22 de julho de 2026 às 10:41

EUA atacam o Irão pela 11.ª noite consecutiva

Os Estados Unidos realizaram a 11.ª noite consecutiva de ataques aéreos contra alvos militares no Irão, numa altura em que os esforços diplomáticos para travar a escalada do conflito continuam sem resultados. As operações militares decorrem em paralelo com novos ataques e incidentes no Médio Oriente, aumentando a tensão na região.

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