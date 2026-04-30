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30 de abril de 2026 às 07:27

Tornado arranca telhados e faz vários feridos no Texas

Um tornado de grande intensidade atingiu a cidade de Mineral Wells, no norte do Texas, provocando a destruição de telhados, o colapso de edifícios e deixando pelo menos cinco pessoas feridas.

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