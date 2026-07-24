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24 de julho de 2026 às 16:15

Imagens aéreas mostram dimensão dos incêndios em Ávila

Um vídeo captado a partir de um helicóptero mostra a dimensão dos incêndios que, esta sexta-feira, continuam a lavrar na província de Ávila, em Espanha. Os incêndios em Espanha já obrigaram à retirada de cerca de 10 mil pessoas na região de Madrid e levaram o governo a declarar o estado de emergência nacional.

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