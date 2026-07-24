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24 de julho de 2026 às 15:15

“Não aceitamos isso”: Comissão Europeia acusa TikTok de falhar na proteção da privacidade dos menores

O porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Regnier, concluiu, esta sexta-feira, que o TikTok não protege adequadamente a privacidade dos menores na plataforma, considerando que as falhas podem expor crianças e adolescentes a riscos como ciberbullying, contacto indesejado e comportamentos predatórios.

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