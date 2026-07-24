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24 de julho de 2026 às 14:45

Ataque ucraniano provoca incêndio em armazéns da maior plataforma de comércio online da Rússia

Um ataque com drones ucranianos provocou, esta sexta-feira, um incêndio nos armazéns da Wildberries, perto de São Petersburgo, na Rússia. Segundo as autoridades, três pessoas ficaram feridas e as operações no aeroporto de Pulkovo sofreram constrangimentos durante algumas horas.

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