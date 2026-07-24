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24 de julho de 2026 às 14:33

Das figuras da cultura europeia às aves: presidente do BCE apresenta designs finalistas para as futuras notas de euro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apresentou, esta quinta-feira, as dez propostas de desenho para a nova série de notas de euro. Lagarde apelou a que os europeus votem nas propostas, no site do BCE, até 21 de setembro. A decisão final será tomada perto do final do ano e terá por base vários contributos.

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