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24 de julho de 2026 às 15:15

Escola transformada em centro de acolhimento para receber moradores de zonas afetadas pelo fogo na região de Madrid

Os habitantes retirados das zonas afetadas pelos incêndios em Chapinería, na região de Madrid, estão a ser acolhidos numa escola, que está a funcionar como abrigo temporário para quem teve de deixar tudo para trás. Espanha declarou estado de emergência nacional e cerca de 10 mil pessoas foram retiradas de casa por precaução.

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