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07 de junho de 2026 às 14:37

Tiroteios no centro de Israel fazem pelo menos seis feridos. Dois suspeitos foram mortos

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em tiroteios no centro de Israel, este domingo. Segundo a polícia israelita dois suspeitos foram mortos.

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