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04 de maio de 2026 às 10:48

Tiroteio em festa junto a lago nos EUA faz vários feridos

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, este domingo, num tiroteio numa festa perto do Lago Arcadia, em Edmond, próxima de Oklahoma City, nos Estados Unidos.

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