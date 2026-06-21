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21 de junho de 2026 às 13:10

Festa laranja em Houston após triunfo categórico sobre a Suécia

Os adeptos dos Países Baixos festejaram em Houston a expressiva vitória por 5-1 frente à Suécia, um resultado que colocou a seleção neerlandesa na liderança do Grupo F e reforçou as aspirações de seguir em frente no Mundial de 2026.

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