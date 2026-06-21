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21 de junho de 2026 às 13:25

Reino Unido produz primeiro azeite virgem extra à medida que clima aquece

Agricultores ingleses estão a investir em olivais e já produziram o primeiro azeite virgem extra do Reino Unido, num sinal das transformações que as alterações climáticas estão a provocar nos padrões agrícolas do país.

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