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21 de junho de 2026 às 14:21

Pai atira-se do oitavo andar com filha de 4 anos ao colo em Santarém

Tudo terá acontecido na sequência de uma discussão com a companheira. A Polícia Judiciária foi acionada.

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Um homem de 33 anos, com antecedentes de violência doméstica, e a filha menor morreram esta madrugada, , em Santarém, disse à Lusa fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP). De acordo com a fonte, o alerta para o incidente foi dado cerca das 03:00 de hoje, tendo sido acionada a PSP e posteriormente a Polícia Judiciaria, que se encontra com a investigação.

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