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21 de junho de 2026 às 13:50

Vozinha conquista diáspora cabo-verdiana após empate histórico frente à Espanha

A atuação de Vozinha no empate sem golos diante da Espanha transformou o guarda-redes de 40 anos num herói entre os cabo-verdianos espalhados pelos Estados Unidos, que celebram a prestação da seleção na sua primeira participação num Campeonato do Mundo.

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