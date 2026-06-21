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21 de junho de 2026 às 12:45

Messi ganha mural gigante em Dallas durante o Mundial

Um artista pintou um mural de grandes dimensões de Lionel Messi em Dallas, transformando uma parede da cidade numa homenagem ao capitão argentino e ao ambiente de festa que marca o Mundial de 2026.

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