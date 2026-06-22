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22 de junho de 2026 às 10:29

Keir Starmer emociona-se no momento em que anuncia demissão do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, renunciou ao cargo, esta segunda-feira de manhã, e anunciou que deixa também a liderança do Partido Trabalhista.

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