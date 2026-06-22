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22 de junho de 2026 às 11:01

Confrontos nas ruas da Califórnia durante jogo do Irão no Mundial

Centenas de pessoas protestaram, este domingo, nas ruas de Inglewood, na Califórnia, EUA, contra o governo iraniano, enquanto decorria o jogo entre o Irão e a Bélgica no Mundial de Futebol.

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