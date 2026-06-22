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Repórter SÁBADO
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22 de junho de 2026 às 08:28

Repórter SÁBADO na íntegra: reveladas as redes organizadas em Portugal de auxílio à imigração ilegal

Os esquemas suspeitos passam pela criação de empresas que servem de fachada para conseguirem os títulos de residência. O Repórter SÁBADO infiltrou-se numa reunião liderada por imigrantes do Bangladesh que através de lavagem de dinheiro proveniente de Ministérios, quiseram subornar uma empresária. Uma investigação da jornalista Ana Leal, a não perder esta noite, às 21h40, no canal NOW.

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