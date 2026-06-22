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22 de junho de 2026 às 13:00

Apoiantes celebram vitória de De La Espriella nas presidenciais colombianas

O conservador Abelardo de la Espriella venceu a segunda volta das eleições presidenciais na Colômbia, este domingo, por uma margem mínima. O empresário e advogado, que nunca tinha concorrido a um cargo público, teve o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump. As autoridades eleitorais ainda não anunciaram oficialmente um vencedor.

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