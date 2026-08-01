Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de agosto de 2026 às 15:53

Caça F-35B dos fuzileiros norte-americanos despenha-se na Califórnia

Um caça furtivo F-35B do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos despenhou-se perto da Base Aérea de Miramar, na Califórnia. O piloto conseguiu ejetar-se antes do impacto e sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30