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01 de agosto de 2026 às 16:30

Ventos fortes alimentam grande incêndio florestal na Grécia

Um incêndio de grandes dimensões está a lavrar numa zona costeira da Grécia continental, impulsionado por ventos fortes que dificultam o combate às chamas. As autoridades ordenaram evacuações preventivas e mobilizaram meios terrestres e aéreos para travar a progressão do fogo.

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