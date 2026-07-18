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18 de julho de 2026 às 09:59

"Tenho pena dela": Senhoria emocionada com caso da mulher morta pela filha em Olhão

CMTV falou em exclusivo com a senhoria e vizinha da mulher, de 69 anos, assassinada pela filha em Olhão. Suspeita de 40 anos matou e enterrou a mãe em casa.

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