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18 de julho de 2026 às 09:42

"É bastante grave": Joaquim Bernardo sobre consequências para o corpo humano após fuga de amoníaco em Matosinhos

Uma fuga de amoníaco, num depósito de 30 mil litros, durante uma festa popular, em Matosinhos, ocorreu ao final da noite desta sexta-feira. Uma pessoa ficou ferida.

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